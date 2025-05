Inteligência artificial pode afetar um em cada quatro empregos; veja os cargos mais ameaçados

Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, em conjunto com o Instituto Nacional de Pesquisa da Polônia , revelou que um em cada quatro empregos no mundo está potencialmente exposto à transformação pela inteligência artificial .



Segundo os dados da pesquisa, agentes de crédito e empréstimo, analistas financeiros, auxiliares de escritório, auxiliares de folha de pagamento, corretores e operadores de valores mobiliários e finanças e vendedores de call center são os empregos mais ameaçados pela tecnologia.