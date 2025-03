Intercâmbio se populariza entre os mais de 50 anos: 'nunca é tarde para continuar aprendendo'

Em entrevista ao News das 19h , nesta segunda-feira (24), o presidente da Belta (Associação de Agências de Intercâmbio), Alexandre Argenta, comenta o aumento da procura por intercâmbio entre a população com mais de 50 anos.



Segundo Argenta, o fenômeno é uma mistura do aumento na expectativa de vida e a longevidade profissional do brasileiro, com a popularização do trabalho remoto .





Graças ao modelo, é possível que pessoas nessa faixa etária possam procurar por métodos diferentes de ensino e conciliar com o trabalho à distância, "nunca é tarde para continuar aprendendo", diz Argenta.