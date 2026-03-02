Logo R7.com
Irã divulga vídeo mostrando 'frota' de drones

Países árabes do Golfo aliados dos EUA condenaram ataques iranianos na região

News das 19h|Do R7

O governo do Irã divulgou um vídeo de sua frota de drones em meio ao conflito com os Estados Unidos e Israel.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

