Jumento brasileiro pode ser declarado extinto até 2030; país perdeu 94% da espécie em 20 anos

A população de jumentos no Brasil sofreu uma redução de 94% nos últimos 20 anos, devido à exportação de pele para a China, onde o colágeno é usado em produtos medicinais. Segundo Pierre Barnabé, professor de medicina veterinária da Universidade Federal de Alagoas, se o ritmo atual de abates continuar, os jumentos poderão desaparecer até 2030 .



Além de afetar o equilíbrio ecológico, a extinção ameaçaria o transporte agrícola no Nordeste. Iniciativas estão em andamento, com duas propostas legislativas criadas em 2022 e workshops internacionais, para discutir a proteção e reintrodução dos jumentos na sociedade.



"Só pra vocês terem uma ideia, em 1996, a gente tinha 1 milhão de jumentos no Brasil, hoje estima-se menos de 100 mil [...] A ideia nossa aqui é realmente sensibilizar a sociedade em relação àquilo que é, pra mim, uma atrocidade", alerta o especialista.