Macaco-prego diagnosticado com diabetes vai ficar com um mantenedor de fauna após tratamento
Chica, como ficou conhecida, ganhou novo lar; diagnóstico é raro para mamíferos silvestres no Brasil
A macaca Chica, diagnosticada com diabetes e pneumonia, ganhou um novo lar. A primata foi tratada e agora ficará sob os cuidados de um mantenedor de fauna na cidade.
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