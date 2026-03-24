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Macaco-prego diagnosticado com diabetes vai ficar com um mantenedor de fauna após tratamento

Chica, como ficou conhecida, ganhou novo lar; diagnóstico é raro para mamíferos silvestres no Brasil

News das 19h|Do R7

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A macaca Chica, diagnosticada com diabetes e pneumonia, ganhou um novo lar. A primata foi tratada e agora ficará sob os cuidados de um mantenedor de fauna na cidade.

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