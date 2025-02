'Marco importante na política comprometida com a ciência', diz secretário sobre vacina da VSR no SUS

O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (17), que irá incorporar duas novas tecnologias para prevenir complicações causadas pelo vírus sincicial respiratório no SUS. Trata-se da vacina Abrysvo, da Pfizer, e do anticorpo monoclonal Beyfortus, da Sanofi.



O VSR é responsável por 80% dos casos de bronquiolite, em especial em crianças menores de 2 anos. O secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde, Carlos Gadelha, conversa com o News das 19h para explicar detalhes sobre as novas medidas.



Segundo Gadelha, a vacina será destinada às mães de crianças que nascerem em período normal, enquanto os anticorpos serão aplicados nos bebês prematuros . “A gente estima que 2,3 milhões de crianças que nascem no nosso país estarão protegidas. [...]. É um marco importante nessa política comprometida com a ciência e com oferecer as melhores tecnologias para a população brasileira”, diz.