Médico dá detalhes sobre cirurgia em que homem surdo voltou a escutar no Rio Grande do Sul

Uma equipe médica do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS) , realizou neste ano o primeiro procedimento bem-sucedido de implante auditivo de tronco cerebral da história do Rio Grande do Sul. A cirurgia conseguiu restaurar a audição de um homem diagnosticado com surdez total há 20 anos.



O voluntário Flávio Fidelis, de 51 anos, agora consegue diferenciar alguns ruídos por conta da implantação de eletrodos diretamente na base de seu crânio. Para saber mais sobre o procedimento, o News das 19h conversou nesta terça-feira (1º) com Joel Lavinsky, médico otorrinolaringologista e responsável por esse procedimento inédito no estado.



Segundo Lavinsky, o paciente não poderia passar por outros procedimentos de recuperação auditiva por ter tido tumores nos nervos auditivos em ambos os lados, tendo só como alternativa o implante no tronco cerebral. O médico explica que o procedimento de Fidelis era complicado por conta da série de tumores que ele tinha devido à sua doença, a Neurofibromatose Tipo 2. Os tumores estavam localizados em uma zona nobre com muitas artérias, veias e nervos fundamentais para o funcionamento do corpo, e precisavam ser removidos para então realizar o procedimento de instalação dos eletrodos.



“Se espera claro, e a gente teve a possibilidade de conseguir isso, que o paciente escute sons, diferencie tipos de sons”, comentou o médico. Ele ainda explicou que o procedimento realizado não consegue aumentar a capacidade auditiva como outros procedimentos, pois a estimulação vem de maneira externa e vai diretamente para o cérebro. Veja a entrevista completa.