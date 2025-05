Mercado doméstico é essencial para volta do país às dez maiores economias, diz secretário

O aumento do salário mínimo para R$ 1.630 em 2026 é o primeiro tema da série especial Brasil em Debate, transmitida nesta segunda-feira (19) no News das 19h . O presidente Lula já encaminhou ao Congresso Nacional o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentarias, que prevê um aumento de 7,37% do valor atual.



A quantia ainda deve ser confirmada, pois depende do Índice Nacional de Preços ao Consumidor , que será divulgado em novembro. A perspectiva de melhora do salário se dá pelos bons índices no mercado de trabalho. Em 2024, a taxa de desemprego chegou ao menor patamar desde o início da série histórica, em 2012, ficando em 6,6%.



“Em 2023, nós tivemos um ano que foi o maior ganho do rendimento do trabalho desde o início do Plano Real”, afirma Guilherme Mello, secretário de política econômica do Ministério da Fazenda, em conversa com o News das 19h . Segundo o secretário, esses dados evidenciam a força das políticas públicas que valorizam o trabalho no Brasil.



Mello também comenta que a valorização do mercado domestico e a adoção de políticas públicas focadas em geração de emprego e renda, aumento de crédito e distribuição de renda foram a principal estratégia que auxiliou o Brasil a crescer e retomar o seu lugar entre as dez maiores economias do mundo.