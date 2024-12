Motociclistas que não têm carteira ficam mais nervosos e comentem mais erros, diz especialista

Motociclistas que não têm carteira de habilitação estão mais propensos a acidentes e a todo tipo de problema na via pública, afirmou a diretora de projetos do Instituto de Segurança no Trânsito, Patrícia Reis, em entrevista à RECORD NEWS. Segundo Patrícia, a ausência de CNH aumenta a preocupação e a tensão dos motoristas no trânsito , afetando a forma como dirigem. “Percebemos que existe essa relação”, explica ela.