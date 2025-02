Novo voo com brasileiros deportados dos EUA deve chegar na sexta-feira (7) a Fortaleza (CE)

Um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos está previsto para chegar a Fortaleza, no Ceará, na próxima sexta-feira (7). É o segundo grupo que retorna ao Brasil desde o início do mandato de Donald Trump . O governo brasileiro mudou o local de chegada dos repatriados de Belo Horizonte para a capital cearense para evitar que o grupo sobrevoe o território nacional algemado, por sugestão do presidente Lula.