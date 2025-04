Pará confirma 19 casos e duas mortes por Mpox em 2025

O Pará já tem 19 casos confirmados e duas mortes por Mpox em 2025. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (28) pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, foram 14 casos em Belém, três em Ananindeua, uma em Marituba e um caso importado de outro estado.



A doença gerou maior preocupação na região depois da morte do cantor Gutto Xibatada , de 39 anos. A cauda do óbito continua sob investigação. Todas as mortes tinham diagnóstico de Mpox, mas também apresentavam comorbidades, o que aumenta a gravidade da doença.