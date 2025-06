Pesquisa revela quais são as ferramentas de inteligência artificial preferidas do público

Uma nova pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o Brasil tem uma média de 2,4 dispositivos digitais por habitante, contabilizando celulares , computadores e tablets. Ao todo, são cerca 502 milhões de smartphones e computadores em uso no país. Somente os celulares representam 272 milhões de unidades.



A venda de computadores subiu 5% em 2024, quando comparada ao ano anterior. O estudo ainda revelou quais são as ferramentas de inteligência artificial mais utilizadas pelo público. Microsoft Copilot lidera a lista com 40%, seguida pelo ChatGPT, com 32% do total, e Google Gemini, em terceiro lugar, com 20%.