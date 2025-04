Pessoas em situação de rua passam a ser incluídas no ‘Minha Casa, Minha Vida’

Pessoas em situação de rua passarão a ser atendidas pelo programa “ Minha Casa, Minha Vida ” a partir desta terça-feira (22). Nos empreendimentos subsidiados com recursos da União, 3% das moradias deverão ser destinadas a essa parcela da população, que, enquanto beneficiária, terá a habitação inteiramente financiada pelo governo.



A iniciativa, que envolve os ministérios das Cidades, dos Direitos Humanos e da Cidadania, do Desenvolvimento e Assistência Social e do Trabalho e Emprego, será implementada em 38 municípios, incluindo todas as capitais e cidades com mais de mil pessoas cadastradas como “sem moradia”. Famílias com crianças e adolescentes, mulheres, grávidas, idosos e pessoas com deficiência terão prioridade.