Secretário detalha modalidade do Minha Casa, Minha Vida que atenderá população em situação de rua

O governo federal anunciou uma nova modalidade do Minha Casa, Minha Vida para atender a população em situação de rua. Cerca de mil unidades habitacionais devem ser destinadas ao público em uma primeira leva.



Em entrevista ao News das 19h desta quinta-feira (22), o secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades , Augusto Rabelo, dá detalhes sobre a nova iniciativa e sobre a ampliação da meta do programa.