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Senado francês aprova proibição de redes sociais para menores de 15 anos

Para lei entrar em vigor, Câmara Baixa precisa validar emendas feitas pela Casa

News das 19h|Do R7

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O Senado da França aprovou um projeto de lei que visa proibir o acesso às redes sociais para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

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