Sete anos após incêndio, Museu Nacional espera R$ 169 milhões para reabertura total até 2028
Recurso deve ser captado por parcerias em entidades públicas e empresas privadas; custo para restaurar a estrutura do espaço é estimado em R$ 500 milhões
Sete anos depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional, a Universidade Federal do Rio de Janeiro espera receber R$ 169 milhões ainda este ano para que reabertura total aconteça até 2028. Em setembro de 2018, o fogo destruiu o prédio histórico e o acervo com 20 milhões de itens.
O custo para restaurar a estrutura do espaço é estimado em R$ 500 milhões, entre recursos privados e públicos. Já foram captados aproximadamente R$ 350 milhões, ou seja, 67% da meta.
Para conseguir o restante, há tratativas com entidades que manifestaram interesse em fazer parcerias para a reconstrução do museu. Projetos junto ao Ministério da Educação, por exemplo, já estão em curso. O Museu Nacional já recebeu a primeira exposição após o incêndio.
Desde julho, pelo menos 50 mil pessoas já visitaram a mostra temporária "Entre Gigantes: uma experiência no Museu Nacional", que tem exposto o meteorito Bendegó, peça que acabou virando símbolo da sobrevivência do museu.
Para conseguir o restante, há tratativas com entidades que manifestaram interesse em fazer parcerias para a reconstrução do museu. Projetos junto ao Ministério da Educação, por exemplo, já estão em curso. O Museu Nacional já recebeu a primeira exposição após o incêndio.
Desde julho, pelo menos 50 mil pessoas já visitaram a mostra temporária "Entre Gigantes: uma experiência no Museu Nacional", que tem exposto o meteorito Bendegó, peça que acabou virando símbolo da sobrevivência do museu.
Últimas