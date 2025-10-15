SUS recebe 11,5 mil frascos de etanol farmacêutico para tratar intoxicação por metanol
Lote foi doado por empresa de produtos químicos e farmacêuticos
O Ministério da Saúde divulgou que recebeu 11.556 unidades de etanol farmacêutico para o tratamento de pacientes intoxicados por metanol. A distribuição dos frascos de 30 ml começou na terça-feira (14) para todo o país.
O lote, doado por uma empresa de produtos químicos e farmacêuticos, garante o abastecimento dos estoques do antídoto nos 26 estados e no Distrito Federal.
