SUS recebe 11,5 mil frascos de etanol farmacêutico para tratar intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde divulgou que recebeu 11.556 unidades de etanol farmacêutico para o tratamento de pacientes intoxicados por metanol . A distribuição dos frascos de 30 ml começou na terça-feira (14) para todo o país.





O lote, doado por uma empresa de produtos químicos e farmacêuticos, garante o abastecimento dos estoques do antídoto nos 26 estados e no Distrito Federal.





