Taxa de pobreza entre crianças diminui, mas continua longe do ideal, dizem especialistas

Um estudo do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) mostrou que mais da metade das crianças e adolescentes brasileiros vive na pobreza . O número mostra uma diminuição de cerca de 6,5% desde 2017, mas ainda representa 28,8 milhões de pessoas de 0 a 17 anos. Ao News das 19h , Liliana Chopitea, chefe de políticas sociais do Unicef, lista algumas possíveis soluções.



“É preciso que as políticas públicas respondam às necessidades das crianças. E, quando falamos em políticas públicas, tem que ser em conjunto. Uma criança precisa estar bem alimentada para poder ser alfabetizada e ir para a escola”. Lilliana cita que, apesar de os indicadores terem melhorado, é preciso observar os desafios que ainda existem na área , uma vez que os direitos das crianças são previstos com prioridade na Constituição brasileira.