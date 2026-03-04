Trump diz que está em 'posição muito forte' contra o Irã
Americano afirmou que está empenhado em acabar com o regime autoritário de Teerã
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu uma entrevista onde abordou a ofensiva americana contra o Irã. Ele afirmou que os EUA estão em uma posição de força significativa frente ao regime islâmico e expressou seu compromisso em desmantelar a liderança autoritária de Teerã.
