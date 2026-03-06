Logo R7.com
Trump quer participar da escolha do novo líder iraniano

Presidente dos EUA afirmou que nomeação do filho de Khamenei é 'inaceitável'

News das 19h|Do R7

O sexto dia de tensão no Oriente Médio teve declarações do presidente americano Donald Trump sobre o futuro do Irã após a morte de Ali Khamenei.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

