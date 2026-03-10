Logo R7.com
Uso excessivo de celulares prejudica habilidades de convivência entre crianças e adolescentes

Especialista dá dicas aos pais sobre idade certa para liberar aparelho aos filhos

News das 19h|Do R7

O uso excessivo de celulares entre crianças e adolescentes tem gerado preocupação devido ao impacto negativo nas habilidades de convivência. Educadora compartilhou orientações para ajudar os pais a mediar o acesso dos filhos a esses dispositivos.

