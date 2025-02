Vacina do Butantan contra a dengue segue em análise pela Anvisa

Em 2024, o Instituto Butantan anunciou que iniciou a produção de imunizantes contra a dengue . Essa será a primeira vacina do mundo contra a doença ministrada em dose única e produzida integralmente com recursos financeiros nacionais. O instituto informou, nesta terça-feira (11), que o pacote regulatório para que a vacina seja distribuída no país foi entregue em dezembro do ano passado para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e que aguarda a avaliação final, prevista para ser concluída entre março e abril de 2025. Esse processo exige análise detalhada de um volume extenso de dados para garantir a qualidade e a segurança da vacina. Em resposta, a Anvisa confirmou que o imunizante segue em análise.