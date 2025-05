Veja quais alimentos 'tiram mais minutos de vida' quando consumidos, segundo estudo da USP

Estudo elaborado por pesquisadores de nutrição da USP analisou as 33 comidas que mais contribuem para a ingestão energética (quantidade de energia que o corpo recebe dos alimentos) pelos brasileiros, para saber quais fazem bem e quais fazem mal para o organismo.



O relatório marca a qualidade dos alimentos através da minutagem de vida que a pessoa “ganha” ou “perde” ao se alimentar, porém, esse sistema não é literal, e mostra como o consumo frequente dessas comidas, principalmente as industrializadas, podem prejudicar a saúde .



Segundo o estudo, os alimentos mais prejudiciais são as bolachas recheadas, que consomem 39 minutos de vida, seguido pela carne suína, com menos 36 minutos, e, com 24 minutos a menos de vida, a margarina. Já os alimentos mais saudáveis são os peixes de água branca, que adicionam 17 minutos de vida, a banana, com oito minutos, e o feijão, seis minutos.