Brasil atinge marca histórica e lidera ranking mundial de exportação de algodão em pluma

Os embarques nacionais da safra 2024/2025 do algodão em pluma brasileiro têm registrado alta e já representam 30,5% das exportações mundiais . Segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) compilados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), de agosto de 2024 até abril de 2025 já foram exportadas 2,35 milhões de toneladas do produto, o que equivale a 88% do escoamento de toda temporada anterior.