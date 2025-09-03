Brasil perde mais de R$ 1 bilhão em julho com contêineres de café parados nos portos

A deficiência na infraestrutura dos portos brasileiros resultou em um prejuízo superior a R$ 1 bilhão na exportação de café apenas no mês de julho de 2025. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, mais de 500 mil sacas deixaram de ser embarcadas devido à incapacidade logística nos principais terminais do país. Este cenário afetou diretamente as receitas cambiais e aumentou os custos operacionais para os exportadores.

Em julho, o não embarque das mercadorias representou uma perda potencial nas transações comerciais internacionais equivalente a R$ 1,084 bilhão. O levantamento realizado revelou que as empresas associadas enfrentam desde junho de 2024 um acúmulo financeiro negativo que ultrapassa R$ 83 milhões por conta dos atrasos e mudanças inesperadas nas escalas dos navios.