Carne bovina, laranja e café sustentam superávit de US$ 6,72 bilhões do agronegócio paulista

Apesar da queda de 11,6% nas exportações, o agronegócio paulista registrou superávit de US$ 6,72 bilhões nos primeiros quatro meses de 2025. Em comparação com o mesmo período no ano passado, houve redução nos embarques, que totalizaram US$ 8,7 bilhões, e aumento nas importações, que cresceram 6,5% e somaram US$ 1,98 bilhão. Mesmo assim, o resultado na balança comercial continuou positivo, muito por influência das vendas de três commodities.