Casal de Goiás transforma paixão por abelhas em fonte de renda na aposentadoria

Em Catalão (GO), o casal Joel Antônio Fernandes e Joana Darc Cândida trocou a rotina urbana pela tranquilidade do campo , dedicando-se à apicultura após a aposentadoria. Com apoio do Senar Goiás (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e do sindicato rural local, eles têm um apiário com quatro colmeias monitoradas mensalmente.



À frente do projeto, Joana planeja expandir o número de colmeias, visando registral a produção para poder comercializar o mel com selo de origem e qualidade. A iniciativa também reflete um movimento crescente na agricultura familiar do estado.