Colheita de algodão inicia com crescimento de quase 40% na área plantada em Minas Gerais

Em meio ao crescimento de 34% de área plantada para a safra 2024/2025, a colheita do algodão começou em Minas Gerais . A expectativa é alta entre os produtores rurais, já que a produção do ano passado ficou em duas toneladas por hectare.



Na Fazenda Alto Paraíso, em Santana de Patos, uma das referências no cultivo do estado, a pluma cresce em 3.500 hectares. Heverton Fonseca, gerente administrativo do local, explica que o ciclo da plantação é longo e chega a 180 dias.



“Você tem toda a preparação a partir de novembro do plantio, depois vem o manejo e a colheita só vem ocorrer agora”, conta. Depois de colhido, o algodão vai para uma algodoeira, onde é limpo, prensado, condicionado e ganha formato para comercialização no mercado interno ou externo .