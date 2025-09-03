Colheita de trigo começa na região Sul com negócios em ritmo lento

A colheita de trigo começou na região sul do Brasil, mas as negociações estão lentas devido aos armazéns já abastecidos. Segundo o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), produtores estão focados no desenvolvimento da safra e no início da colheita, enquanto precisam reduzir preços para liquidez. Moagens com estoques cheios ofertam valores menores.

A safra crescente pressiona ainda mais os preços. No Rio Grande do Sul, o preço médio foi R$ 1.291,08 por tonelada em agosto, caindo 2% desde julho e 12,2% em relação a 2024. Paraná, São Paulo e Santa Catarina também viram quedas similares nos preços do trigo.