Concurso elege o melhor jumento do Brasil

A etapa final do concurso que elege o melhor Jumento Pêga do Brasil ocorreu na Granja do Torto , em Brasília, neste domingo (31). O evento contou com a participação de 400 animais avaliados por critérios como movimento, postura e expressão. A grande campeã foi Pitanga da Certeza, destacando-se pela regularidade tanto na marcha picada quanto na morfologia.

Cristiano Marzola, criador da vencedora, explicou que Pitanga conquistou a primeira colocação na categoria de marcha picada e ficou em segundo lugar em morfologia. Esses resultados garantiram seu título como campeã geral. Ele destacou ainda a importância desse tipo de competição para os criadores compararem seus trabalhos e acompanharem as tendências da raça.



