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Custo alto e margem negativa limitam liquidez do arroz

Mesmo com a valorização recente, os preços atuais ainda não garantem rentabilidade

Record News Rural|Do R7

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O mercado de arroz no Rio Grande do Sul enfrenta desafios significativos. Embora os preços tenham aumentado 10% nos últimos 30 dias, a liquidez continua baixa devido aos altos custos de produção e margens negativas.

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