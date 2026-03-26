Custo alto e margem negativa limitam liquidez do arroz

O mercado de arroz no Rio Grande do Sul enfrenta desafios significativos. Embora os preços tenham aumentado 10% nos últimos 30 dias, a liquidez continua baixa devido aos altos custos de produção e margens negativas.



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