Demanda aquecida e oferta restrita impulsionam preços dos ovos e da carne de frango

Os preços dos ovos seguem em alta, impulsionados pela demanda aquecida e pela oferta restrita devido às baixas temperaturas . Com maiores vendas e estoques equilibrados, o valor do produto registrado na última semana aumentou 7% nas áreas monitoradas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).



A carne de frango também registrou elevação no mercado interno, influenciada pela maior procura doméstica e pelo incremento das exportações no início de agosto. O Dia dos Pais e o recebimento de salários no começo do mês foram fatores que contribuíram para as vendas.



Segundo o centro de pesquisas, o frango vivo segue com valor aquecido desde que o Brasil se mostrou livre da gripe aviária .