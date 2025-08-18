Logo R7.com
Demanda aquecida e oferta restrita impulsionam preços dos ovos e da carne de frango

Dia dos Pais e recebimento de salários no início de agosto contribuíram para a alta no valor da proteína no mercado interno

Record News Rural|Do R7

Os preços dos ovos seguem em alta, impulsionados pela demanda aquecida e pela oferta restrita devido às baixas temperaturas. Com maiores vendas e estoques equilibrados, o valor do produto registrado na última semana aumentou 7% nas áreas monitoradas pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).

A carne de frango também registrou elevação no mercado interno, influenciada pela maior procura doméstica e pelo incremento das exportações no início de agosto. O Dia dos Pais e o recebimento de salários no começo do mês foram fatores que contribuíram para as vendas.

Segundo o centro de pesquisas, o frango vivo segue com valor aquecido desde que o Brasil se mostrou livre da gripe aviária.

