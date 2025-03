Disponibilidade interna de carne bovina bate recorde no 1º bimestre de 2025; preços sobem

O volume disponível de carne bovina em janeiro e fevereiro de 2025 foi 10% maior que no primeiro bimestre de 2024 e 2023. Mesmo com a alta na oferta, o preço médio da carcaça com osso no atacado da Grande São Paulo ficou 25% acima do registrado no ano passado. O valor do boi gordo no mesmo período subiu 23%. As exportações também cresceram, 6% em relação a 2024 e 33% na comparação com 2023.