Preço do boi recua em meio às negociações entre pecuaristas e frigoríficos

O preço do boi recuou em meio às negociações entre frigoríficos e pecuaristas, segundo levantamento do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo). Na parcial de fevereiro, o indicador do centro de pesquisas apontou uma queda de quase 4%, cenário que pode levar à redução do valor da carne para o consumidor final.



No atacado da Grande São Paulo, referência de consumo no país, a carcaça casada bovina é negociada a R$ 21,79 o quilo à vista, acumulando uma desvalorização de 2,9% no mês.