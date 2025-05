Duas fábricas de suco são interditadas por condições sanitárias inadequadas no interior de SP

Duas fábricas de suco foram interditadas de forma cautelar na cidade de Ribeirão Preto , no interior paulista. Após denúncias, fiscais do Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) verificaram que as instalações dos estabelecimentos não atendiam às condições sanitárias exigidas, além de não terem documentação para funcionamento.



Sem registros junto ao Mapa para a produção e comercialização dos produtos, o órgão decretou a interdição das empresas para a adequação. Os proprietários terão um prazo para apresentar as defesas e se ajustarem aos padrões legislativos e sanitários, caso queiram reabrir.