Embrapa desenvolve alimentos biofortificados para combater a desnutrição

A Embrapa, em parceria com a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), desenvolveu alimentos biofortificados, como macaxeira e batata-doce, enriquecidos com betacaroteno. O objetivo é aumentar a produção de vitamina A pelo organismo e combater a desnutrição em regiões com alto consumo desses alimentos.



Em um evento que reuniu autoridades e agricultores em Caruaru (PE), foram assinados decretos para incentivar a produção de mel e produtos biofortificados. Estudantes e produtores participaram de demonstrações práticas, destacando os benefícios dos alimentos, e tratores foram entregues para apoiar a agricultura familiar . Outros cultivos, como milho, feijão e, futuramente, abóbora e hortaliças, também integram a estratégia de segurança alimentar e combate à fome .