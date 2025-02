Preço da mandioca registra queda após moagem bater recorde na parcial de 2025 Processamento da raiz registrou aumento de 3% na comparação com o mesmo período do ano passado; no acumulado do mês, baixa no preço foi de quase 12%

Record News Rural|Do R7 25/02/2025 - 10h12 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h13 ) twitter

