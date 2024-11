Está mais fácil comprar carne do que abacate, afirma produtor sobre alta do preço da fruta Com a falta de chuva e o calor, a queda na safra impactou o valor do alimento no mercado

Record News Rural|Do R7 28/11/2024 - 11h22 (Atualizado em 28/11/2024 - 11h22 )

