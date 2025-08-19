Estoque elevado de soja da safra 24/25 impede valorização do grão no mercado interno

O estoque elevado de soja da safra 2024/2025, estimado em 3,9 toneladas pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) , freou a alta do grão no mercado nacional. O volume é quatro vezes maior do que o da temporada anterior e impede a valorização, de acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).



Apesar disso, no cenário global, o Brasil quebrou recordes de exportação e liderou a produção com uma colheita aproximada de 170 milhões de toneladas.



Segundo o USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos), os embarques brasileiros entre outubro de 2024 e setembro de 2025 devem alcançar a marca de 102,1 milhões de toneladas. A Conab complementa com projeções ainda maiores para o período de janeiro a dezembro de 2025, com 106,3 milhões de toneladas de exportações.