Evento que destaca inovação no campo reúne agricultores familiares no agreste pernambucano

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural de Caruaru, o Dia de Campo reuniu 600 agricultores familiares de 17 cidades para destacar a inovação agrícola no agreste pernambucano . A iniciativa abordou temas como implementos agrícolas, tecnologia e uso de EPIs (Equipamento de Proteção Individual). Instituições financeiras também participaram do evento, oferecendo informações sobre crédito rural voltado para a safra 2025/2026.