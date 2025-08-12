‘Expectativa é que haja uma queda no PIB brasileiro’, diz professor sobre tarifaço dos EUA

Daniel Vargas, professor da FGV Direito Rio (Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas), analisou, no programa Record News Rural de terça-feira (12), o plano de contingência que busca conter o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros.





“À medida que a gente se debruça sobre o tema, essas perdas — quem mais perde — vai ficando mais claro. Qual a realidade hoje? Uma expectativa de que haja uma queda no PIB brasileiro de 0,37%”, afirma.





O professor complementa que a queda será distribuída em um conjunto de setores: “Em termos absolutos, parece pouco em recursos — US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão, na cotação atual) —, mas quem perde, perde de maneira decisiva.”