‘Expectativa é que haja uma queda no PIB brasileiro’, diz professor sobre tarifaço dos EUA

O especialista Daniel Vargas afirma que só o café pode perder até US$ 2 bilhões

Record News Rural|Do R7

Daniel Vargas, professor da FGV Direito Rio (Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas), analisou, no programa Record News Rural de terça-feira (12), o plano de contingência que busca conter o impacto das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros. 


“À medida que a gente se debruça sobre o tema, essas perdas — quem mais perde — vai ficando mais claro. Qual a realidade hoje? Uma expectativa de que haja uma queda no PIB brasileiro de 0,37%”, afirma. 

O professor complementa que a queda será distribuída em um conjunto de setores: “Em termos absolutos, parece pouco em recursos — US$ 350 milhões (cerca de R$ 1,8 bilhão, na cotação atual) —, mas quem perde, perde de maneira decisiva.”

  • record-news-rural
  • tarifaco
  • Economia
  • PIB (Produto Interno Bruto)

