Exportação de carne bovina registra melhor fevereiro da história
China é o principal destino, recebendo quase metade de toda a proteína embarcada
As exportações de carne bovina registraram resultado histórico, alcançando o melhor desempenho para um mês de fevereiro.
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