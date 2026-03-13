Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Exportação de carne bovina registra melhor fevereiro da história

China é o principal destino, recebendo quase metade de toda a proteína embarcada

Record News Rural|Do R7

  • Google News

As exportações de carne bovina registraram resultado histórico, alcançando o melhor desempenho para um mês de fevereiro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • agronegocio
  • record-news-rural
  • carne-bovina
  • exportacao

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.