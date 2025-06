Exportações de carne suína crescem em 13,7% no Brasil em maio

O Brasil, com destaque para Santa Catarina , embarcou 118,7 mil toneladas de carne suína para o exterior em maio — um aumento de 13,7% comparado ao mesmo mês do ano passado. Em receita, o aumento atingiu quase 30%.



Já o acumulado de volume exportado do ano registrou um crescimento de 15,4%, com 584,8 mil toneladas de produtos in natura e processados enviados a outros países. Entre os principais destinos do alimento, estão Filipinas, China, Chile, Singapura e Japão.