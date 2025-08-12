Exportações de soja do Brasil atingem recorde para o mês de julho
Alta é relacionada a um maior interesse internacional pelo grão, especialmente da China
As exportações brasileiras de soja alcançaram 12,2 milhões de toneladas em julho, segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) analisados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada).
A alta, que é um recorde para o mês, é resultado da necessidade da indústria esmagadora nacional e de um maior interesse internacional, especialmente da China.
Os sete primeiros meses de 2025 totalizaram embarques de 77,2 milhões de toneladas. A desvalorização do dólar frente ao real impediu o avanço dos preços domésticos, apesar da demanda.
