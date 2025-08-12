Logo R7.com
Exportações de soja do Brasil atingem recorde para o mês de julho

Alta é relacionada a um maior interesse internacional pelo grão, especialmente da China

Record News Rural|Do R7

As exportações brasileiras de soja alcançaram 12,2 milhões de toneladas em julho, segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior) analisados pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada). 


A alta, que é um recorde para o mês, é resultado da necessidade da indústria esmagadora nacional e de um maior interesse internacional, especialmente da China.

Os sete primeiros meses de 2025 totalizaram embarques de 77,2 milhões de toneladas. A desvalorização do dólar frente ao real impediu o avanço dos preços domésticos, apesar da demanda.

