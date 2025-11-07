Fabricação de viola artesanal viraliza nas redes sociais

Um hobby que começou na fazenda está virando coisa séria na cidade. O Seu Sebastião descobriu a habilidade para fabricar viola ainda na zona rural e não parou mais. Com a ajuda da filha, agora o negócio viralizou nas redes sociais e as encomendas dispararam.



