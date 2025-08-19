Fazenda no interior de Goiás aposta no trabalho compartilhado para a produção de queijo artesanal

Uma propriedade rural no interior de Goiás aposta no trabalho compartilhado para a produção artesanal de queijos . No campo, o dia começa cedo com a ordenha manual das vacas, que rende cerca de 130 litros de leite por dia. Parte do produto é comercializado, enquanto o restante é utilizado na fabricação artesanal de queijos.





O processo envolve etapas cuidadosas, como adição de alho, tempo de descanso da massa e preparação do queijo curado, utilizado tanto na preparação de receitas tradicionais da família — como pão de queijo, doces e macarronada — quanto para a venda.





Além das vacas, os cuidados diários se estendem a porcos, galinhas e cavalos. A horta abastece a casa com alface, cebolinha e outros alimentos frescos, reforçando o caráter autossustentável da propriedade.