Geada castiga lavouras de café em MG e pode impactar produção pelos próximos três anos

A recente onda de frio que atingiu o Triângulo Mineiro causou danos severos às plantações de café na região. Em Dianápolis, a geada destruiu folhas e galhos das plantas, resultando em prejuízos para os produtores. As lavouras afetadas incluem tanto plantas jovens quanto veteranas.



Agricultores locais relatam que esta foi a terceira vez em seis anos que suas propriedades sofreram com geadas. Embora desta vez o impacto seja menor do que nas anteriores — quando algumas áreas precisaram ser replantadas completamente — as perdas ainda são significativas. Segundo um produtor, a expectativa inicial era colher entre 150 e 160 sacas por hectare; agora estima-se uma redução de até 30% na produção— cerca de 40 sacas por hectare.

O impacto da geada não se limita apenas à safra atual ou à próxima colheita; pode levar até três anos para que as plantas recuperem totalmente sua capacidade produtiva ideal caso novas condições climáticas adversas sejam evitadas nesse período.