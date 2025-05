Grupo de mulheres mineiras resgata raízes sertanejas com a dança tradicional catira

Um grupo de mulheres em Uberlândia , Minas Gerais, reforça a catira, uma dança típica do interior do Brasil, e realça as origens do sertanejo. Os passos tradicionais, apresentados pelo grupo Solas de Ouro, têm origens indígena e portuguesa colonial, e junta as palmas com o bater das botas no chão. Além de Minas, a dança possui força em São Paulo e Goiás.