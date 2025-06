‘Guardiões da floresta’: conheça projeto de reflorestamento pelo cultivo de frutos da Amazônia

Em Nova Califórnia, cidade de Rondônia a 10 km do Amazonas, mais de 300 famílias de agricultores de diversas partes do país fundaram a Cooperativa Reca, em 1980. O objetivo do projeto é preservar e recuperar áreas degradadas com o reflorestamento pelo cultivo de frutos nativos na Amazônia.



“É possível sobreviver na Amazônia , respeitando a sociobiodiversidade, extraindo produtos florestais através do extrativismo e também recuperando as áreas que foram degradadas, reflorestando, onde nós podemos ter uma série de valor agregado, fixando a família do pequeno agricultor no campo e gerando renda e qualidade de vida”, afirma Hamilton Condack, presidente da cooperativa.



Segundo Condack, na época em que os produtores chegaram na região, a floresta sofreu um grande desmatamento para a plantação de arroz, feijão e milho. Com o tempo, além das doenças que surgiram, como a malária, a falta de estradas na cidade dificultavam o transporte e a venda da mercadoria.



O conhecimento das pessoas de diversas regiões, contudo, foi o que potencializou a iniciativa. Hoje, vários produtos são comercializados a partir de sistemas agroflorestais sustentáveis — palmito de pupunha, mel de florada silvestre, óleos vegetais, doces, geleias, licores, polpas de frutas amazônicas e castanha do Brasil.



Além disso, a Cooperativa Reca também produz o cupulate , um chocolate feito a partir do cupuaçu. A ideia surgiu como alternativa diante da queda na produção do cacau e evita desperdícios, já que todos os resíduos viram adubo orgânico e retornam para as lavouras.



A organização também atua diretamente na geração de renda e na formação dos filhos de produtores rurais. Eunice Sordi, filha de um dos fundadores, considera que apoiar o estudo dos jovens é importante para dar continuidade à agricultura familiar e à cooperativa.