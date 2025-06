Hortas suspensas se tornam alternativa rentável para produtores de centros urbanos

Com a falta de áreas disponíveis para a plantação nas regiões urbanas , as hortas suspensas têm se tornado uma alternativa para agricultores de Goiás e já apresentam bons resultados. Em um sistema sustentável , a cultura das hortaliças é feita em bancadas, com irrigação por gotejamento e sem nenhuma adição de agrotóxico. Outro fator que ajuda na diminuição do desperdício é a reutilização da água — que já contém todos os nutrientes para as plantas. O que não é utilizado na irrigação retorna para o armazenamento.